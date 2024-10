Cotidiano PRF flagra casal com 28 pistolas e 59 carregadores em rodovia no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Paraná (FICCO/PR) apreenderam 28 pistolas e 59 carregadores com um casal de 30 anos, na BR-277, em Balsa Nova (PR), na madrugada desta sexta, 4.

Por volta de duas horas, durante uma operação de combate ao crime, um casal e sua filha de 4 anos, ocupando um T-Cross, foi abordado por uma equipe da PRF.

Segundo os agentes, o homem que dirigia o carro – alugado – mostrou-se muito nervoso durante a fiscalização policial, o que motivou uma vistoria mais detalhada no veículo.

Os policiais, após uma minuciosa vistoria, encontraram, através da lanterna traseira do carro, um acesso que os levaram a um compartimento onde estavam estocadas 28 pistolas 9 mm e 59 carregadores.

O que chamou a atenção dos policiais foi a diversidade de origens das armas (8 nacionalidades) e a condição delas, todas usadas:

– 10 argentinas;

– 3 brasileiras;

– 2 turcas;

– 2 eslovenas;

– 2 tchecas;

– 2 austríacas;

– 1 croata;

– 1 americana;

– 1 italiana;

– 4 não identificadas.

– Uma pistola argentina pertence à Polícia da Província de Buenos Aires.

Flagrado, o motorista disse aos policiais que carregou o carro com as armas em Foz do Iguaçu, onde reside sua família, e as entregaria em Balneário Camboriú (SC), em um posto de combustíveis, como forma de pagamento de uma dívida contraída junto ao crime organizado.

Os policiais encaminharam o casal, a filha, as armas e o carro utilizado no transporte ilegal à Polícia Federal em Curitiba. O caso foi registrado como crimes de porte e posse ilegal de arma de fogo e tráfico de armas.