PRF abre inscrições para 500 vagas com salário de R$ 9,4 mil

A Polícia Rodoviária Federal publicou no último dia 28 de novembro, no Diário Oficial da União, o edital do concurso para preenchimento de 500 vagas no cargo de Policial Rodoviário Federal.

As inscrições foram abertas nesta segunda-feira e podem ser realizadas pelo site do Cebraspe, banca escolhida para a organização do processo seletivo, que vai até o dia 18 de dezembro.

Para ingressar na PRF os candidatos devem ter formação em curso superior aprovado pelo MEC e carteira de habilitação na categoria B.

O certame terá duas etapas, sendo a primeira constituída de provas objetiva e discursiva, exame de capacidade física, avaliações de saúde e psicológica, análise de títulos e investigação social. A segunda etapa será composta pelo Curso de Formação Profissional. Haverá, ainda, a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros.

As provas objetiva e discursiva estão previstas para 3 de fevereiro de 2019. Todas as fases da primeira etapa serão aplicadas na capital da Unidade Federativa que o candidato escolher para lotação. Os locais da segunda etapa serão divulgados no edital de convocação desta.

Todas as informações sobre o concurso estão disponíveis e detalhadas no edital, que pode ser acessado através do link www.cespe.unb.br.

SERVIÇO

Concurso público: Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Cargo: Policial Rodoviário Federal

Vagas: 500

Subsídio: R$ 9.473,57

Inscrições: entre 3 e 18 de dezembro

Taxa: R$ 150,00

Com informações da assessoria de imprensa da Polícia Federal Rodoviária.