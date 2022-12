Previsão para o fim de semana é de chuva no Estado de São Paulo

O fim de semana de 16 a 18 de dezembro promete chuva em diferentes pontos do Estado de São Paulo. A precipitação deve começar já na tarde desta sexta-feira, 16, e se estender até domingo, 18, com céu nublado na maior parte do tempo. As informações são da Climatempo.

A capital paulista terá mínima de 17°C e máxima de 29°C nesta sexta-feira, com pancadas de chuva durante a tarde e a noite. No sábado, a mínima permanece, mas a máxima cai para 27°C e as chances de chuva aumentam: 83%, com maior incidência à tarde e à noite. No domingo, a mínima será de 18°C e a máxima de 25°C na cidade, com chuvas distribuídas ao longo de todo o dia, totalizando 10mm.

Para quem pretende aproveitar o fim de semana no litoral, o cenário não deve ser muito diferente. No Guarujá, litoral sul, a mínima é de 21ºC e a máxima de 27°C, no sábado, com previsão de 4mm de chuva, principalmente durante a tarde. No domingo, a temperatura varia entre 20°C e 25ºC, com tempo chuvoso durante todo o dia.

Na região de Ubatuba, no litoral norte paulista, as pancadas de chuva também começam na noite desta sexta-feira, mas se intensificam no domingo, quando a previsão é de 10mm. A mínima prevista é de 19°C no sábado e domingo, com máxima de 27°C e 25°C, respectivamente.

No interior do Estado, o comportamento de chuvas se repete, mas o calor é maior. Em São José do Rio Preto, no noroeste paulista, a mínima deverá ser de 20°C e a máxima é de 30°C no sábado. Já em Ribeirão Preto, na região nordeste de SP, a temperatura varia de 18°C a 32°C. Em ambas cidades, a temperatura cai um pouco no domingo, com máxima de 27°C graus. A previsão é similar em Bauru e Araraquara, que ficam mais ao centro do Estado.