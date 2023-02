Cotidiano Previsão é de que tráfego até Barra do Sahy seja liberado hoje, diz Tarcísio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou na manhã desta segunda-feira, 20, em entrevista ao Bom dia SP, que há previsão de que o tráfego até a praia de Barra do Sahy, em São Sebastião, seja liberado ainda hoje, após os desastres ocorridos no litoral norte do Estado.

De acordo com o governador, as equipes trabalharam ao longo da noite para restabelecer o tráfego da rodovia Rio-Santos, que foi interditada após as chuvas. A faixa na região de Toque-Toque já foi liberada.

Tarcísio afirmou que, ao longo do dia, terá melhor dimensão sobre a extensão dos danos no Estado. A rodovia Rio-Santos, de acordo com ele, ficou muito comprometida pelos inúmeros deslizamentos de barreiras.

O governador afirmou ainda que a Defesa Civil fez contatos com as prefeituras das localidades atingidas na tentativa de favorecer atuações preventivas na remoção de famílias em áreas de risco. Tarcísio defendeu um programa amplo para promover o fim das ocupações irregulares, que segundo ele é um trabalho de longo prazo. Até que isso seja possível, o governador defendeu que as populações de áreas de risco sejam treinadas para que saibam o que fazer em casos de situações como a que agora ocorre.

Desastres

Como mostrou o Estadão/Broadcast, ao menos 36 pessoas morreram vítimas das fortes chuvas que atingiram o litoral entre a noite de sábado, 18, e a madrugada do domingo, 19. Somente em São Sebastião são 35 mortes confirmadas pelo governo do Estado de São Paulo – 31 na Barra do Sahy, duas em Juquehy, uma em Camburi e uma em Boiçucanga.

Tarcísio viajou a São Sebastião na manhã deste domingo e pediu apoio às Forças Armadas para ajudar no socorro às vítimas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também anunciou em uma rede social, que visitará nesta segunda as áreas afetadas pela chuva forte no litoral norte de São Paulo. Ele suspendeu a folga na Bahia para visitar a região.

Lula afirmou ainda que acionou a Defesa Civil nacional e as Forças Armadas. Os órgãos afirmaram que “estão à disposição e atuando para ajudar no que for necessário e somar esforços ao governo de São Paulo e prefeituras no auxílio às vítimas”.