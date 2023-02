Previsão do tempo mostra temporais entre SC; PR e RS a partir desta segunda

A Somar Meteorologia identificou que a região Sul do País, entre Santa Catarina e Paraná, terá temporais a partir desta segunda-feira, dia 20. No Rio Grande do Sul as temperaturas voltam a subir. Na terça-feira, 21, de acordo com a previsão, o fluxo de umidade que vem da Região Norte continuará favorecendo a formação de nuvens carregadas no Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, com chuvas volumosas acompanhadas por temporais. Na próxima quarta-feira (22), a previsão é de chuva a qualquer hora do dia, com condições para pancadas pontualmente fortes.