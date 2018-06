Presos fogem de penitenciária no interior do Pará

Quarenta e seis presos fugiram do Centro de Recuperação Penitenciário Pará I (CRPP I) em Santa Isabel, a 40 quilômetros de Belém. A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe) confirmou a fuga e informou que os detentos escaparam por um túnel ligando uma cela do pavilhão 3 ao muro que dá acesso à área de mata em volta do complexo.

A fuga ocorreu na madrugada de domingo, 24. Policiais que fazem a ronda no entorno do complexo penitenciário chegaram a perceber a movimentação. Dois presos foram recapturados, mas até a tarde desta segunda-feira, 25, os outros 44 continuavam foragidos.

Na manhã desta segunda, a Susipe cancelou a visita aos presos. Em protesto, um grupo de mulheres bloqueou duas pistas da BR 316, via que liga o Pará aos Estados do Nordeste e Centro-Oeste. Policiais da Polícia Rodoviária Federal conseguiram desobstruir a pista e o tráfego foi normalizado no meio da manhã.

O CRPP I faz parte do Complexo Penitenciário de Santa Izabel que é formado por nove unidades, todas superlotadas. A capacidade total do complexo é para 2.828 presos, mas hoje, abriga 5.155 presos. A unidade onde houve a fuga tem 685 vagas, mas está ocupada por 1.181 presos.

A Secretaria de Segurança Pública do Pará informou por meio de nota que a segurança no complexo foi reforçada e as revistas de presos, intensificadas. A Corregedoria Geral Penitenciária abriu sindicância administrativa para apurar a fuga.

Em abril deste ano, 21 pessoas morreram durante uma tentativa de invasão do complexo, sendo um agente penitenciário, cinco detentos, e 15 suspeitos de invasão.