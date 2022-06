Preso segundo suspeito de matar idosa e diarista na zona sul do Rio

William Oliveira Fonseca, o segundo homem apontado como responsável pelas mortes de Martha Maria Lopes Pontes, de 77 anos, e da diarista Alice Fernandes da Silva, de 51 anos, ocorrida na última quinta-feira, 9, no apartamento de Martha, no Flamengo (zona sul do Rio), se entregou à polícia na noite de sábado, 11. Ele é considerado pela polícia comparsa de Jhonatan Correia Damasceno, que foi preso em flagrante na sexta-feira, 10, e segundo a Polícia Civil confessou o crime e acusou Fonseca de ser seu parceiro no crime.

Os dois serão indiciados por latrocínio (roubo seguido de morte), extorsão e incêndio.

Na sexta-feira, policiais foram à casa de Fonseca, mas ele fugiu – estava tomando banho e saiu deixando o chuveiro ligado.

O suspeito teve a prisão temporária por 30 dias decretada pela Justiça na tarde de sábado e, à noite, se apresentou à 21ª DP (Bonsucesso) e foi encaminhado à Delegacia de Homicídios do Rio, onde prestou depoimento.

Fonseca estava foragido da Justiça desde 2017, quando assaltou um ônibus, segundo a polícia.

O caso

Martha e Alice foram encontradas mortas, degoladas, dentro da casa da idosa, um apartamento na avenida Ruy Barbosa, no Flamengo, na tarde de quinta-feira.

Segundo a polícia, Fonseca e Damasceno haviam trabalhado recentemente no apartamento, e naquela tarde foram ao imóvel para extorquir dinheiro da dona. Obrigaram Martha a assinar três cheques, no valor de R$ 5 mil cada um, e um deles foi ao banco descontar enquanto o outro mantinha as duas mulheres reféns.

Depois que os cheques foram descontados, os criminosos degolaram as vítimas, incendiaram o apartamento e foram embora.

O fogo foi constatado por vizinhos, que acionaram os bombeiros.

Os corpos foram encontrados por esses agentes, que controlaram o fogo. O corpo da idosa foi carbonizado.