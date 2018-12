Preso no RJ suspeito de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco

Agentes da 82ª DP (Maricá, região metropolitana do Rio) prenderam na manhã desta terça-feira, 18, Renato Nascimento Santos, conhecido como “Renatinho Problema”. A prisão é referente a um mandado pendente em investigação de homicídio conduzida pela Delegacia de Homicídios da Capital, onde o suspeito prestará depoimento.

Segundo a Polícia Civil, o mandado não se refere ao inquérito do caso Marielle Franco e Anderson Gomes. Será aberta, contudo, uma investigação para verificar se “Renatinho Problema” participou do assassinato da vereadora do PSOL, já que integrava a milícia de Orlando Curicica, citado em delação como ligado ao caso e que está atualmente em um presídio de segurança máxima no Rio Grande do Norte.

Em entrevista à GloboNews, a delegada Carla Tavares, titular da 82ª DP, informou que Renato negou a participação no crime, mas admitiu que era motorista de Orlando Curicica. Carla disse que o suspeito estava em companhia da namorada quando foi preso e que, além disso, foram encontradas duas armas na residência onde se encontrava. “É um elemento extremamente perigoso, vinculado à quadrilha de Orlando Araújo, de Curicica”, declarou.

Marielle e o motorista Anderson Gomes foram mortos no Estácio, bairro na região central do Rio, em 14 de março deste ano.