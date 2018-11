Preso homem que tentou matar namorada com 40 facadas

Foi preso na quarta-feira, 14, Anderson Ribeiro da Silva, acusado de tentar matar a namorada, Tayane Mendes Cruz, de 25 anos, com 40 facadas. O crime, motivado por ciúme, de acordo com o que divulgou a Polícia Civil do Rio, ocorreu no dia 4 de novembro no município de Queimados, na Baixada Fluminense.

Foto: Polícia Civil / Divulgação

O relacionamento havia terminado pouco antes da tentativa de feminicídio. Silva não se conformou com o rompimento e atacou Tayane quando ela estava num salão de beleza. A jovem foi chamada à porta e o ex-namorado a esfaqueou na calçada, na frente de quem passava. Mesmo com ela caída de bruços, Silva continuou a lhe desferir golpes de faca, impossibilitando qualquer reação da vítima.

O homem fugiu e Tayane foi socorrida por parentes e levada para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, município vizinho a Queimados. Sobreviveu porque nenhum órgão vital foi atingido. Tayane e Silva tiveram um namoro longo, e, com o término, ele teria dito que ela não ficaria com mais ninguém se não continuasse com ele, conforme relatos de familiares dela.

A 55ª Delegacia Policial investigou o caso com apoio da Promotoria do Grupo de Combate ao Feminicídio do Ministério Público do Rio.