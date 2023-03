Cotidiano Presidente Lula visita Museu Nacional, no Rio, sem falar com a imprensa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou na tarde desta quinta-feira, 23, as obras de reconstrução do Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão (zona norte do Rio). Ele foi acompanhado por políticos e não deu declarações durante a visita, que durou aproximadamente uma hora.

Lula chegou às 15h55, acompanhado pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), pelos ministros da Educação, Camilo Santana, e do Turismo, Daniela do Waguinho, pelo presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e por outras autoridades.

Recebido pelo diretor do museu, Alexander Kellner, Lula conheceu as obras de reconstrução e foi embora às 15h55.

Ele ainda terá outro compromisso no Rio – o terceiro do dia. Às 18h30, participará do “Ato pelo direito à cultura – novo decreto de fomento” no Teatro Municipal, no centro da cidade.