Prefeitura faz reparos na Ponte do Limão após descoberta de rachaduras

Rachaduras na junção das vias da Ponte do Limão, que liga o centro e a zona norte de São Paulo por cima da Marginal do Rio Tietê, provocaram a interdição de uma das faixas, na pista sentido bairro, na tarde desta terça-feira, 20. A Prefeitura informou que não há danos estruturais na ponte, que deve ter a faixa liberada nesta quarta-feira, 21.

Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras fizeram uma vistoria na ponte antes de descartar os riscos à estrutura. O dano é na faixa da direita da pista. Por precaução, agentes da Defesa Civil também estiveram no local em que a fissura foi avistada.

Na última quinta-feira, 15, o viaduto da pista expressa da Marginal do Pinheiros se rompeu, bloqueando a pista por tempo indeterminado. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), admitiu que as vistorias preventivas nos viadutos da cidade são insuficientes, e que buscará firmar um contrato de emergência para avaliar as estruturas de pontes e viadutos da cidade.