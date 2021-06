Cotidiano Prefeitura do Rio termina remoção de escombros de prédio que desabou

A Prefeitura do Rio finalizou na noite da sexta-feira, 4, o trabalho de remoção dos escombros do imóvel que desabou na quinta-feira, 3, em Rio das Pedras, fazendo duas vítimas fatais e deixando outras quatro feridas. Em dois dias de trabalho foram recolhidas mais de 300 toneladas, liberando o acesso à via.

Uma menina de 2 anos e o pai dela, de 30 anos, morreram no desabamento. A construção era irregular e desmoronou na madrugada, obrigando a evacuação da área no entorno e deixando várias pessoas desabrigadas.

Neste sábado, 5, técnicos da Defesa Civil ainda trabalham na Rua das Uvas, atendendo e orientando moradores. Três residências continuam interditadas no local, mas as ruas que haviam sido interditadas já foram liberadas, disse a Prefeitura em nota.

A Secretaria Municipal de Assistência Social informou que ainda está atendendo 85 pessoas de 29 famílias na cena de desabamento em Rio das Pedras, e que foram ofertados colchonetes, kit travesseiro com lençol e cestas de alimentos.

A equipe está atendendo as famílias que precisam de atendimento social, como apoio psicológico. Segundo a Prefeitura, também foi dado suporte para o sepultamento das vítimas.

A equipe da Assistência Social está trabalhando para que os moradores voltem para suas casas e recuperem seus pertences, além de receberem doações no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) da região.