Prefeitura do Rio libera lotação máxima em cinemas, teatros e shoppings

18 out 2021 às 11:25 • Última atualização 18 out 2021 às 11:56

A Prefeitura do Rio autorizou que cinemas, teatros, shoppings, centros comerciais, museus e outros locais de eventos passem a funcionar com 100% de sua capacidade a partir desta segunda-feira, 18. Por outro lado, boates, danceterias e salões de dança seguem proibidos de funcionar. A capacidade de público em estádios de futebol na cidade, por sua vez, poderá chegar a 50% da lotação prevista.

Não será exigido distanciamento mínimo, mas o funcionamento desses locais está condicionado ao uso de máscaras de proteção por parte de todos os frequentadores. Locais de uso coletivo também só poderão ser acessados mediante a apresentação do “passaporte da vacina”, que comprove que a imunização contra a covid-19 está em dia.

As medidas foram publicadas no Diário Oficial do Rio desta segunda-feira e alteram o decreto que estava em vigor desde 16 de setembro, que era mais restritivo. Assim, podem operar com capacidade máxima shopping centers, centros comerciais e galerias de lojas, museus, bibliotecas, cinemas, teatros, circos, casas de festa e salão de jogos, parques, exposições e centros turísticos, entre outros.