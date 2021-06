Prefeitura do Rio anuncia nova antecipação de vacinação contra covid-19

A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou nova antecipação no calendário de vacinação contra a covid-19 na capital fluminense. Todos os moradores de 43 a 47 anos de idade poderão tomar a primeira dose da vacina na semana que vem.

O anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Paes (PSD) em suas redes sociais na tarde deste sábado. Até então, estava prevista a vacinação de cariocas de 47 e 46 anos.

Agora, a vacinação contemplará um dia para cada idade, sendo as mulheres vacinadas no turno da manhã e os homens à tarde. Assim, a imunização começará com pessoas de 47 anos na segunda-feira, 28, descendo a 43 anos de idade na sexta-feira, 2 de julho. No sábado, haverá a repescagem para quem perdeu seu dia.

Gestantes, puérperas e lactantes com pelo menos 18 anos de idade também poderão se vacinar ao longo da próxima semana.