Prefeitura de SP troca placas na Paulista e mais ruas e internautas reagem

A Prefeitura de São Paulo está realizando a troca de placas que indicam os logradouros da cidade. O trabalho foi iniciado no mês de janeiro após conclusão de um processo licitatório. As famosas placas azuis, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) tem como finalidade “situar os usuários quanto ao seu posicionamento na malha urbana, identificando o logradouro e o ponto de acesso desejado”.

Nas redes sociais, as diferenças entre as placas anteriores e as atuais já estão repercutindo, mas a mudança parece não ter agradado. “As placas de rua de SP estão com as letras beeeeem pequenas e fininhas, completamente firmes no propósito de não deixar a gente entender o nome da rua”, diz uma publicação. A crítica é seguida por outros usuários que demonstram que a estética não é unanimidade.

De acordo com a CET, as novas placas são uniformizas de acordo com a legislação municipal vigente que determina cor, tamanho e disposição das sinalizações.

Segundo os critérios estabelecidos, as placas devem ter fundo azul com letras brancas na parte superior e fundo branco com letras pretas, na parte inferior. O padrão de cores se altera em vias e logradouros da região central que têm fundo branco com letras pretas em ambas as partes.

Maria da Penha Nobre, coordenadora da Divisão de Trânsito do Instituto de Engenharia afirma que os elementos das placas de logradouros devem ser claros para não alterar a efetividade das sinalizações.

“O uso do alfabeto é muito importante tanto para o pedestre quanto para o motorista. O nome precisa estar visível de forma clara para que a mensagem seja captada o mais rápido possível”, disse.

Ao longo da Avenida Paulista, as novas placas já estão instaladas, uma novidade no local que antes era sinalizado apenas por totens centrais seguindo um esquema que indica o nome da rua seguinte.

Apesar da insatisfação de alguns usuários, a CET não comentou os relatos, se restringindo a citar a legislação.

A companhia destacou ainda que “os serviços de manutenção, substituição e implantação de placas identificadoras de logradouros são constantes e permanentes, em caso de vandalismo ou outro tipo de ato que danifique o mobiliário”.