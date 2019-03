Prefeitura de SP tomba 38 imóveis; entre eles Paulistano, MuBE e Pasteur

A Prefeitura de São Paulo homologou nesta terça-feira, 26, o tombamento de seis projetos modernistas e de outras 32 imóveis. A decisão inclui cinco obras de Paulo Mendes da Rocha e o Club Athletico Paulistano, nos Jardins, zona sul da capital paulista.

Os tombamentos foram aprovados pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp) em março de 2018. Das obras de Mendes da Rocha, a decisão abarca as casas Paulo Mendes da Rocha, Mario Masetti e James Francis King, respectivamente no Butantã, Pacaembu (ambos zona oeste) e Santo Amaro (zona sul). Além disso, inclui a Escola Presidente Roosevelt, na Liberdade, região central, e o Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia (MuBE), nos Jardins.

No caso das obras modernistas, as decisões consideraram a “importância do conjunto da contribuição arquitetônica paulista e paulistana à história da Arquitetura Moderna Brasileira que se intensifica a partir de meados dos anos 50”. Além disso, ressaltam que são uma forma de “salvaguardar” as obras como “bens culturais importantes da cidade” e de “transmiti-las como herança às sociedades futuras”.

No caso do Paulistano, o tombamento recai sobre o Ginásio Antônio Prado Júnior e a sede social, no Jardim América. O projeto é de Gregori Warchavchik, conhecido pela Casa Modernista. Com a decisão, intervenções nos elementos tombados somente poderão ser feitas mediante autorização do Conpresp.

Conpresp tomba Vila Holandesa, Parque Lina e Paulo Raia e Instituto Pasteur

As listas dos demais 32 tombamentos são de áreas de Zona Especial de Preservação Cultural (Zepec), cujo tombamento foi pleiteado em audiências públicas durante a discussão da Lei de Uso e Ocupação do Solo e do zoneamento. Dentre eles, está o Palacete da Família Almeida, na Granja Julieta, e o Parque Lina e Paulo Raia (que tem edificações do polonês Lucjan Korngold), no Jabaquara, ambos na zona sul.

A decisão também inclui o Instituto Pasteur, na Avenida Paulista, centro expandido, e 19 imóveis da Vila dos Holandeses e a Capela do Colégio Santana, ambos em Santana, zona norte. Já na zona leste, inclui o Abrigo da Rua Uruguaiana e um conjunto de sobrados na Rua Jairo Góis, no Brás, e a Paróquia Nossa Senhora do Carmo de Itaquera, em Itaquera.

Na Avenida Pompeia, zona oeste, o tombamento contempla a Igreja Nossa Senhora do Rosário e um casarão que fica no número 925, na esquina com a Rua Coronel Melo de Oliveira. Na Melo de Oliveira, está determinada também a preservação das características externas de um conjunto de três residências.