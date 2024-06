Prefeitura de SP sanciona projeto que dá nome de Rita Lee a praça no Parque Ibirapuera

O prefeito de São Paulo sancionou nessa segunda-feira, 24, o projeto de lei que dá o nome de Rita Lee a uma praça no interior do Parque Ibirapuera, na zona sul da cidade. A cantora, que morreu em 8 de maio do ano passado, tinha forte ligação com o Ibirapuera e foi velada no local.

A proposta inicial, assinada pela vereadora Luna Zaratini (PT), era de alterar o nome do parque. O texto final, porém, definiu que a Praça da Paz, um dos pontos centrais da área verde, receberá o nome de Rita Lee.