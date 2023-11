Prefeitura de SP pretende usar recursos da Cosip para acelerar enterramento da rede de energia

A prefeitura de São Paulo pretende acelerar o enterramento de fios da rede elétrica no município e, para isso, planeja usar recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip), cobrada na conta de luz dos consumidores, para financiar essa iniciativa em áreas consideradas prioritárias, disse hoje o prefeito Ricardo Nunes (MDB). Ele contou já ter recebido um parecer da Procuradoria Geral do Município avaliando a viabilidade da ideia.

“O parecer que obtive da procuradoria é de que eu posso usar o recurso da Cosip para fazer o enterramento de fios, até porque, como a gente chegou em 99,5% da cidade toda com LED, tivemos uma economia de 54% na conta de energia. Temos recursos para poder utilizar lá dentro do Fundo Municipal de Iluminação, que é a Cosip”, disse o prefeito neste sábado, durante coletiva de imprensa para falar sobre o restabelecimento de energia na cidade de São Paulo.

Na tarde de sexta, um forte temporal deixou 2,1 milhões de pessoas sem luz na cidade. Desse total, somente 600 mil tinham tido o serviço restabelecido até a tarde deste sábado, 04. A previsão é que a normalização ocorrerá apenas até a próxima terça-feira, 07.

A cidade de São Paulo já passa por processo de enterramento de fios de energia em diversas localidades, especialmente na região central do município, disse o prefeito. Segundo ele, existem mais de 380 postes que já poderiam ser retirados, do ponto de vista do serviço de energia, mas aguardam a resolução de alguma pendência relacionada aos serviços de telecom ou da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Nunes comentou que, adicionalmente ao enterramento de fios em áreas prioritárias com recursos da Cosip, uma proposta apresentada pela Enel à prefeitura sugere oferecer aos consumidores localizados em áreas não prioritárias a opção de encerramento com o compartilhamento dos custos.

“A nossa ideia é fazer com que a gente possa acelerar esse processo (de enterramento), mas, como o Vicenzo (Ruotolo, diretor de operações da Enel) falou aqui, a gente não pode jogar a conta para o usuário. Então tem que ser algo que ele pode optar dentro de uma consulta que a prefeitura fará para áreas não prioritárias. E aquelas áreas prioritárias a Prefeitura vai fazer junto com a Enel usando o recurso da Cosip”, resumiu.

Ao ser questionado sobre investimentos da Enel no enterramento da rede, Ruotolo comentou que a distribuidora está submetida a uma regulação que atua sob o conceito de investimento prudente, ou seja, o investimento a ser feito pela concessionária – e remunerado pela tarifa – deve observar a capacidade de pagamento dos clientes. “Sempre a regulação visa equacionar sustentabilidade da distribuidora com sustentabilidade do pagamento da tarifa do cliente, porque isso viraria algo insustentável”, disse. Segundo ele, a rede subterrânea tem valor dez vezes mais elevado que a rede aérea.