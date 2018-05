Prefeitura de SP mantém suspensão do rodízio e permite circulação de caminhões

Após reunião do comitê de crise montado pela Prefeitura para avaliar os impactos da greve dos caminhoneiros, o prefeito Bruno Covas (PSDB) anunciou que caminhões poderão circular pela cidade de São Paulo até o próximo domingo, dia 3. Também foi mantida a suspensão do rodízio nesta segunda-feira, 28, e a orientação para que os agentes de trânsito não apliquem multas aos motoristas que tiverem pane seca fazendo apenas a remoção do veículo para um local seguro e onde não prejudique o trânsito.

“A gente espera que o abastecimento da cidade possa voltar à normalidade nesta semana”, disse Covas.

Como o Diário Oficial Cidade de São Paulo não costuma sair no domingo e na segunda-feira, é estudada a publicação de uma edição extraordinária nesta segunda-feira, na qual a decisão seria oficializada. Contudo, ela já está valendo e foi tomada após uma conversa entre Covas e o governador Márcio França às 23h30 de sábado, por telefone, e foi motivada por pedidos dos caminhoneiros. “Umas das reivindicações é de que a Prefeitura fizesse a suspensão de circulação de caminhões. Exatamente por isso, assinei esse decreto no dia de hoje”, disse.

Serviços essenciais

Segundo Covas, por enquanto, apenas a coleta de lixo seletiva está suspensa em todo o município por tempo indeterminado. Ele afirmou que a oferta de serviços essenciais está sob controle e até o momento não há “nenhuma necessidade” de decretar feriado municipal ou ponto facultativo. “No dia de hoje na cidade de São Paulo apenas a coleta seletiva está prejudicada.”

Para segunda-feira, há dois “pontos de atenção”: o transporte público e a oferta de merenda nas escolas municipais, que permanecem garantidos apenas até a segunda-feira, pois a prefeitura afirma que há dificuldade em conseguir diesel e gás de cozinha.

Neste domingo, 100% da frota de ônibus que costuma funcionar no dia está em operação, diferentemente dos 50% anunciados no sábado por Covas. Para amanhã, permanece a previsão de circulação de 60% a 80% dos ônibus em funcionamento.

Os demais serviços, inclusive o Serviço Funerário, que até sábado tinha combustível suficiente até domingo de manhã, estão garantidos após a Prefeitura firmar um acordo que lhe dá exclusividade de abastecimento em três postos, para gasolina, álcool e diesel. “A gente espera ampliar (o número de postos) ainda no dia de hoje.”

Desde sexta-feira, 25, a Prefeitura realiza operações para a obtenção de combustível com escolta da Polícia Militar, tais como a que buscou um milhão de litros de diesel em uma distribuidora da Petrobras em Barueri, na Região Metropolitana de São Paulo, no sábado. Além disso, por meio de acordo, três postos de combustível da cidade firmaram acordo para serem ponto de abastecimento exclusivo de veículos de serviços essenciais da Prefeitura.

Covas ainda solicitou a colaboração da população para que doe sangue, que está em falta em instituições de saúde, como o Hospital de Clínicas da cidade. “O estoque de sangue está baixo.”

Veja a situação dos serviços públicos na cidade:

ÔNIBUS

A operação foi iniciada com 68% da frota regular para o domingo, mas ao longo da manhã foi possível levar o índice para 100%. Para a segunda-feira, com o atual nível dos estoques e a previsão de novas aquisições, a estimativa é de que se consiga colocar de 60 a 80% da frota em circulação. A operação de terça-feira em diante depende da chegada de mais combustível.

A CET mantém nesta segunda a suspensão do rodízio e a orientação para que os agentes de trânsito não apliquem multas aos motoristas que tiverem pane seca fazendo apenas a remoção do veículo para um local seguro e onde não prejudique o trânsito.

COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

A AMLURB informa que a coleta de lixo domiciliar opera normalmente até terça de manhã. A coleta seletiva segue suspensa, mas a coleta hospitalar, a limpeza pós-feiras livres e o recolhimento de animais mortos estão mantidos. Os Ecopontos permanecem fechados, já que os resíduos coletados nesses locais são encaminhados a aterros localizados em rodovias federais e estaduais, muitas delas bloqueadas pelos caminhoneiros. Os serviços de varrição de vias e logradouros foram incrementados e estão garantidos nesta segunda-feira.

SAÚDE

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de São Paulo informa que todas as unidades estão funcionando normalmente. As ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-SP) estão usando os 3 postos direcionados pelo Sincopetro e operam normalmente. O mesmo vale para transporte de vacinas e medicamentos. Os Hospitais Municipais também estão abastecidos com oxigênio e diesel para os geradores.

EDUCAÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação informa que as escolas da rede municipal abrirão as portas na segunda-feira, com a oferta de merenda especial, elaborado com supervisão da Coordenadoria de Alimentação Escolar, de acordo com os insumos disponíveis em estoque. A Prefeitura estuda uma ação para ajudar as fornecedoras de merenda terceirizada na obtenção de insumos, especialmente gás de cozinha.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

A frota foi abastecida nos postos identificados pelo Sincopetro e está operando com a recomendação de que os deslocamentos sejam racionalizados.