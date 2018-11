Prefeitura de SP instala 6 macacos hidráulicos para começar a erguer viaduto

A Prefeitura terminou de construir uma base de concreto sob o viaduto da Marginal do Pinheiros que cedeu no último dia 15 e inicia agora a instalação de seis macacos hidráulicos que vão erguer a estrutura. Por causa disso, no sábado, dia 1º, a Linha 9-Esmeralda da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que passa por baixo do viaduto, terá de ser fechada parcialmente.

De acordo com o prefeito Bruno Covas (PSDB), que esteve no local das obras nesta terça-feira, 27, o trabalho até aqui da Prefeitura consistiu em dar apoio à estrutura para evitar que ela cedesse mais. Para isso, uma viga artificial, chamada pilar de alívio, uma estrutura de ferro na cor azul, foi instalada no local do pilar rompido.

Esta viga, sozinha, está carregando cerca de 200 das 500 toneladas de peso da fração do viaduto. Agora, os macacos vão devolver o viaduto à posição original, dois metros acima de onde está agora. É um processo lento, com milímetros de alheamento por hora, e que segundo técnicos pode levar ao menos 10 dias a partir dos testes de sábado.

“A gente em breve vai poder ter certeza de qual hipótese é a verdadeira em relação ao que aconteceu e qual vai ser a obra de engenharia necessária para recuperar o viaduto”, explicou Covas.

Quando o alteamento do viaduto começar, os técnicos estarão atentos ao atrito no degrau criado entre a parte que está em pé do viaduto e o segmento que caiu. Eles querem ter certeza que, quando a estrutura comece a se mover, ela não raspe na estrutura em que está encostada, criando mais danos.

Conforme o macaco começar a subir, as dez estacas que a Prefeitura instalou ao longo das duas últimas semanas têm de ser reguladas, para continuar sustentando a estrutura do viaduto.

No sábado, ônibus serão oferecidos quando o serviço de trens for interrompido. Mas o horário da operação ainda será definido, só está confirmado que será na parte da manhã.