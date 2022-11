Prefeitura de SP distribui máscaras em terminais de ônibus

Em meio à nova onda de casos da covid-19 no Brasil, a Prefeitura de São Paulo começou a distribuir 1 milhão de máscaras descartáveis nos 32 terminais de ônibus da cidade entre as 7h e as 10h da manhã desta segunda-feira, 21. Pela manhã, 100 mil proteções faciais foram entregues, e a ação vai continuar ao longo da semana.

Foram montadas ainda tendas de vacinação contra a doença em seis desses terminais: Parque Dom Pedro II, Itaquera, Pinheiros, Vila Nova Cachoeirinha, Sacomã e Santo Amaro. A imunização estará disponível para adultos e crianças a partir de 3 anos. Nesta segunda, 872 doses foram aplicadas nesses locais.

A iniciativa é uma ação de reforço sobre a importância do uso do item em todos os ambientes fechados – incluindo os meios de transporte público -, afirma o município em nota. A Prefeitura ampliou a recomendação do uso de máscara para toda a população geral, não mais restrita para pessoas de grupos de risco. A orientação não é uma obrigatoriedade.

As duas novas sublinhagens da cepa Ômicron do coronavírus, as XBB.1 e CK.2.1.1, estão circulando há pelo menos um mês no Estado de São Paulo. O Instituto Butantan detectou a presença das subvariante em exames que foram coletados na primeira quinzena de outubro e que tiveram as análises confirmadas pela Rede de Alerta das Variantes do SARS-CoV-2 na quinta-feira, 17.

A ação da prefeitura traz novos postos de vacinação temporários, mas as doses seguem sendo disponibilizadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e megapostos.