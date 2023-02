Prefeitura de Bertioga decreta emergência e cancela carnaval após fortes chuvas

A prefeitura de Bertioga informou na tarde deste domingo, 19, o cancelamento de todas as atividades de carnaval previstas até a próxima terça-feira, 21, após as fortes chuvas que atingiram a cidade hoje. Mais cedo, o município decretou estado de emergência.

Segundo o governo de São Paulo, o índice pluviométrico de Bertioga chegou a 683 milímetros nas últimas 24 horas, o maior entre as cidades do litoral norte e da baixada santista. Trechos da rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) estão interditados no km 82, na região de Biritiba Mirim, no km 87 e entre os quilômetros 90 e 91.