Prefeito de Pacaraima (RR) quer R$ 3 mi a mais por mês para atender venezuelanos

O prefeito de Pacaraima (RR), município que faz fronteira com a Venezuela, Juliano Torquato dos Santos (PRB), vai pedir ao governo federal um aumento de R$ 3 milhões por mês nos repasses à cidade para atender refugiados venezuelanos que entram no País e ficam no município.

O valor corresponde a 50% dos repasses atuais do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e das verbas carimbadas para Saúde e Educação. O governo municipal quer usar o valor para essas duas áreas, além de infraestrutura, de acordo com o prefeito. O pedido será feito à Casa Civil.

“Para o município, não temos tido nenhuma ajuda. A gente manteve a estrutura da prefeitura, economizando de todas as formas e tivemos êxito de conseguir até hoje. Só que, com o aumento da população venezuelana, nós já sabemos que vai entrar em um colapso financeiro no município o mais pronto possível”, disse o prefeito após participar de uma audiência pública no Senado sobre o impacto da crise da Venezuela no Brasil.

No último mês, de acordo com ele, 14 mil venezuelanos cruzaram a fronteira. O governo municipal registra atualmente 1,5 mil imigrantes do país vizinho vivendo em Pacaraima de forma permanente.

Na fila de espera das escolas municipais, disse o prefeito, há 800 alunos esperando uma vaga. “Não temos estrutura para atender”, comentou.