Prédio desaba no Grande Recife e deixa 3 mortos e 10 desaparecidos

Um prédio desabou na manhã desta sexta-feira, 7, no bairro do Janga, em Paulista, cidade da região metropolitana do Recife, no Pernambuco. Chovia no local pela manhã e Corpo de Bombeiros segue operando em resgate às vítimas. De acordo com a Defesa Civil, três pessoas morreram e há dez desaparecidos, entre eles seis são crianças. As vítimas são um homem de 45 anos, um adolescente de 12 e uma mulher de 43 anos. Outras três pessoas foram retiradas do local com vida.

Ao todo, oito viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para o resgate no início da manhã. Segundo a Defesa Civil do Pernambuco, o primeiro pedido de socorro foi feito às 6h35, logo após o desabamento do prédio, que fica na Rua Dr. Luiz Inácio de Andrade Lima.

O coronel Robson Roberto, do Corpo de Bombeiros, afirmou que há cerca de 90 pessoas envolvidas na operação de resgate, sendo 50 bombeiros e 40 voluntários da Defesa Civil e moradores do entorno. “Temos duas frentes de trabalho e algumas vítimas responsivas. Ou seja, a partir do estímulo que o bombeiro coloca a vítima está respondendo. Os cães indicaram onde estão outras possíveis vítimas”, detalhou o comandante.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a edificação – que já havia sido condenada pela Defesa Civil do Município – era composta por dois blocos. Um desabou totalmente e outro parcialmente.

Em boletim divulgado às 15h, a Defesa Civil disse que há dez pessoas desaparecidas: dois homens, duas mulheres e seis crianças. Entre as pessoas resgatadas com vida, havia uma mulher de 65 anos, que foi levada ao Hospital Miguel Arraes, uma adolescente de 15 anos, levada ao Hospital da Restauração, e um jovem de 18 anos, também encaminhado ao Miguel Arraes.