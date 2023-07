Prédio desaba no Grande Recife e bombeiros realizam buscas

Parte de um prédio desabou na manhã desta sexta-feira, 7, no bairro do Janga, em Paulista, cidade da região metropolitana do Recife, em Pernambuco. Chove forte no local e Corpo de Bombeiros opera em resgate às vítimas. Até o momento, apenas uma mulher, de 65 anos, foi resgatada. Ela foi retirada com vida do local.

Segundo a Defesa Civil do Pernambuco, o primeiro pedido de socorro foi feito às 6h35, logo após o desabamento do prédio, que fica na Rua Dr. Luiz Inácio de Andrade Lima. Não há, até o momento, um número aproximado de vítimas soterradas, mas a Defesa Civil afirmam que são “múltiplas”, incluindo crianças. Ao todo, oito viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para o resgate.

A previsão é de chuva no litoral do Pernambuco ao longo de todo o fim de semana, o que pode dificultar o resgate. No Twitter, moradores da região postaram um vídeo do momento em que o prédio cai.

O deputado federal por Pernambuco e ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Carlos Veras (PT) se pronunciou dizendo que “é necessário encarar com seriedade o déficit habitacional, a ausência de assistência social e a falta de fiscalização nas áreas de risco”.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), não se pronunciou ainda sobre o caso. Mais cedo, ela chegou a alertar em sua conta no Twitter sobre o risco trazido pela forte chuva que cai no Estado.