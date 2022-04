Prédio de três andares desaba no Espírito Santo e deixa um morto e dois feridos

Um prédio de três andares na cidade de Vila Velha, região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo, desabou na manhã desta quinta-feira, 21. A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros Militar, com ajuda de cães farejadores, localizou três vítimas até o momento.

A primeira vítima foi resgatada com vida. A segunda, uma mulher de 36 anos, foi retirada dos escombros e teve o óbito constatado pela equipe do SAMU, e a terceira, uma adolescente de 15 anos, estava consciente e verbalizando com as equipes de resgate. Segundo a primeira vítima resgatada, ainda há um adulto no local.

O Corpo de Bombeiros informou que o trabalho é realizado prioritariamente de forma manual, pois o maquinário pesado colocaria a vida das vítimas em risco.

Prestam suporte aos Bombeiros também a Defesa Civil, a guarda municipal e especialistas do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (CREA-ES).