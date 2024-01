Brasil e Mundo Pré-carnaval: ao ritmo de funk, Lexa reúne 150 mil no centro do Rio

Com hits do funk, do axé e marchinhas antigas, a cantora carioca Lexa atraiu 150 mil pessoas para o centro do Rio neste domingo, 28, no encerramento da segunda semana de megablocos de pré-carnaval.

“Dessa vez o megabloco ficou ainda mais incrível que o do ano passado! O carnaval de rua é a comunhão de alegria, todos juntos, a energia da folia, que é incrível. Carnaval de rua é prosperar a vida”, afirmou Lexa, que contou no seu show com as participações especiais de Thiago Pantaleão, Treyce e Tati Quebra Barraco.

Dezenas de outros cortejos animaram foliões em outras regiões da cidade neste domingo. No Jardim Botânico, o bloco Me Esquece teve um enredo que homenageou os anos 1980 e participações especiais de Sylvinho Blau Blau e Sérgio Loroza.

Em São Conrado, o Bloco Vira Lata reuniu os fãs de música baiana. Entre os cortejos que também desfilaram neste domingo estavam o Mini Seres do Mar, em Laranjeiras, e o Bloqueen, no Flamengo.