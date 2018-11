Praça do Ciclista será reformada e enquete pública recebe sugestões para projeto

O paulistano pode dar sugestões para um projeto que vai reformar a Praça do Ciclista, na esquina da Avenida Paulista com a Rua da Consolação, na região central de São Paulo. O local, que é um espaço de lazer da população – em especial, dos ciclistas -, passará por reforma com previsão de entrega no dia 25 de janeiro, data de aniversário da cidade.

Começa nesta quarta-feira, 21, o período de enquete pública para coletar a opinião de frequentadores e simpatizantes da praça sobre o projeto arquitetônico e o plano de revitalização.

Para participar, os interessados podem enviar suas contribuições aqui até o dia 28, próxima quarta-feira.

Duas empresas assinaram um termo de cooperação com a Prefeitura Regional da Sé para revitalizar e manter a praça. A área, somada aos canteiros e ao entorno, tem 1,6 mil metros quadrados.

O projeto arquitetônico será desenvolvido com as sugestões da enquete e com grupos de ciclistas nos próximos dias. Após a elaboração do projeto, a construção poderá incluir bloqueios na região.

Em 17 de outubro de 2007, a Praça do Ciclista foi oficializada por lei com o nome atual. O local é ponto de encontro de manifestações políticas e atos de ciclistas. Na praça, funciona ainda a Horta do Ciclista (do Grupo de União de Hortas Comunitárias de São Paulo).

A ação de recuperação da área é uma parceria da Prefeitura com a Sense Bike, fabricante nacional de bicicleta, e a Eureka Coworking, um estúdio situado em frente à praça.

Segundo as empresas, para desenvolver o projeto arquitetônico de revitalização, foi convocado o estúdio Guto Requena, também vizinho do local.