PPI recomenda qualificação de Florestas do Sul para concessão ao setor privado

O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI) publicou nesta quinta-feira, 13, resolução em que opina pela qualificação no PPI das florestas nacionais de Três Barras e Chapecó (SC) e da Floresta Nacional de Irati (PR), “para fins de concessão florestal”.

A qualificação dos ativos é um primeiro passo do processo de concessão das florestas à iniciativa privada, que ainda depende do aval do presidente da República, Jair Bolsonaro, para ser confirmado.

Também foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) resolução do Conselho aprovando outra resolução que traz as condições aplicáveis à desestatização das Florestas Nacionais de Canela e São Francisco de Paula, ambas no Rio Grande do Sul.