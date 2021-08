Poupatempo disponibiliza renovação CNH de forma online

Em meio à pandemia, os prazos para renovar a carteira foram prorrogados e, com isso, a validade do documento segue suspensa

Para evitar a disseminação do coronavírus (Covid-19), os canais digitais do Poupatempo disponibilizaram a opção para renovar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) de forma online. Em meio à pandemia da Covid-19, os prazos para renovar a carteira foram prorrogados e, com isso, a validade do documento segue suspensa por tempo indeterminado.

Para renovar a CNH, basta acessar o portal do Poupatempo ou aplicativo Poupatempo Digital, clicar em Serviços > CNH > Renovação de CNH. Após confirmar os dados, o motorista agenda e realiza o exame médico na clínica credenciada indicada pelo sistema.

Quem exerce atividade remunerada ou optar pela inclusão do EAR na CNH, precisa passar também pela avaliação psicológica e será direcionado a um profissional credenciado.

Se for aprovado nos exames, é necessário pagar a taxa de emissão e aguardar as orientações que serão enviadas por e-mail pelo Denatran para acessar a CNH Digital, que tem a mesma validade do documento físico, disponível no aplicativo CDT (Carteira Digital de Trânsito).

Caso cidadão não receba o e-mail, também pode consultar a versão digital através do site do Poupatempo. Para evitar deslocamentos, o cidadão irá receber o documento emitido em casa, pelos Correios, no endereço de cadastro do motorista junto ao Detran.SP.

Os serviços realizados presencialmente, mediante agendamento obrigatório, são os de RG (primeira via e renovação com alteração de dados), por conta da coleta biométrica, e os do órgão estadual de trânsito, como a transferência interestadual e mudança nas características do veículo.