Porto Alegre ganha painel para reflexão sobre enchentes que assolaram o RS

O Muro da Mauá, em Porto Alegre, que faz parte de um sistema de proteção contra enchentes que podem ser causadas pela alta do nível do Guaíba, ganhou um painel como convite à reflexão sobre catástrofe que atingiu o Rio Grande do Sul entre abril e maio deste ano. O Muro dos Pedidos, inaugurado na quinta-feira, 25, possui 48 metros e é iluminado por uma simulação de velas.

A instalação ao longo da Avenida Mauá, na capital gaúcha, tem como objetivo proporcionar uma reflexão sobre a situação que deixou 182 mortos, milhares desabrigados, além de paralisar o Estado por semanas. Só em Porto Alegre foram mais de 160,2 mil pessoas atingidas e cerca de 39,4 mil edificações afetadas.

Pessoas que visitarem o local podem fazer pedidos. Quem não puder ir até lá, também pode deixar uma mensagem online pelo site do projeto, que pode ser projetada em alguma das telas que estão dispostas ao longo da avenida.

Além das velas, a instalação conta com imagens do Cavalo Caramelo, que se tornou um símbolo de resistência por ter sobrevivido mais de 100 horas em cima de um telhado em uma região completamente alagada. Também foi lembrado o Negrinho do Pastoreio, representante folclórico da região que ajuda a encontrar pertences perdidos.