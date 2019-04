Porta-voz diz que posse do novo ministro da Educação será amanhã, às 14h

O porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, afirmou que a posse do novo ministro da Educação, Abraham Weintraub, ocorrerá na terça-feira, 9, às 14h, no Palácio do Planalto. Ele não informou se haverá cerimônia aberta. O ato ocorrerá antes da reunião do Conselho de Governo, formado pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo vice, Hamilton Mourão, e pelos ministros do governo.

Rêgo Barros disse que o presidente Jair Bolsonaro escolheu Weintraub para substituir Ricardo Vélez Rodríguez, demitido hoje, porque “pesou a experiência dele (Weintraub) no setor de educação, no setor privado e particularmente na área de gestão”.