Por que o frio volta a São Paulo após forte calor durante a semana? Veja a previsão

Depois de uma semana de calor recorde, chegou a hora da chuva e das temperaturas mais amenas. Os 32,2ºC registrados na capital paulista nessa quinta-feira (24) darão lugar a uma máxima de 15ºC no domingo, dia 27. Há 90% de chances de chuvas no final de semana. Mas o que explica essa mudança logo depois dos dias de forte calor?

Segundo os meteorologistas, trata-se da chegada de uma frente fria a partir do sul do País. “A mudança na circulação dos ventos sobre o País causada por essa frente fria, e o ar frio de origem polar trazido por ela, vão causar uma brusca queda de temperatura nesta sexta-feira, 25, e no fim de semana”, explica o Climatempo.

“Uma massa de ar frio de grande extensão e forte no sul vai avançar pelo Brasil até o fim de semana, derrubando a temperatura em vários Estados que neste momento amargam calor excepcional para o mês de agosto”, acrescenta a Metsul.

“Nesta sexta, ar mais frio avança pelo Paraná (exceção do norte) e chega ao sul ao leste do Estado de São Paulo. No sábado, a massa de ar mais frio toma conta de São Paulo, do sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, assim como do Mato Grosso do Sul. A temperatura declina ainda no fim de semana no Mato Grosso, Goiás, grande parte de Minas Gerais e no Espírito Santo”, informa a plataforma de meteorologia.

A Metsul é ainda mais enfática e alerta que o tempo “muda radicalmente” já a partir desta sexta no interior do Estado de São Paulo. “Chuva, que pode ser localmente forte e com risco de temporais de vento forte e granizo, deve atingir o sul e o leste paulista da tarde para a noite desta sexta e ainda durante a madrugada do sábado”, considera a empresa de meteorologia.

Estados do Sul terão frio

A Região Sul do Brasil não sofreu com o forte calor dos últimos dias do restante do País e terá temperaturas ainda mais baixas neste final de semana. Isso acontece devido a um reforço na massa de ar polar. “Há condições para geada na fronteira com o Uruguai, na região da Campanha Gaúcha”, informa o Climatempo.

No Centro-Oeste, por sua vez, o ar quente e seco permanece nesta sexta-feira, além das temperaturas elevadas. Mas isso trará chuvas. O ar úmido avança do norte do Brasil para o Mato Grosso, o que pode resultar em pancadas de chuva no Mato Grosso, exceto na parte leste do Estado. Pode chover à tarde também na divisa de Goiás com o Mato Grosso do Sul.