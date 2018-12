Por Mais Médicos, Cremesp quase dobra emissão de registro de recém-formados

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) emitiu em novembro deste ano 1.941 registros de profissionais a recém-formados, quase o dobro na comparação com o mesmo período de 2017, quando foram 1.053. Em novembro de 2016 foram 876 registros. Do dia 1º até 21 foram emitidos 531 registros e em oito dias, entre 22 e 30 de novembro, 1.410.

Com a ampliação do prazo de inscrição dos interessados no Programa Mais Médicos até o dia 7, o Cremesp estendeu os trabalhos de emissão dos registros de profissionais a recém-formados até quinta-feira, dia 6.

Segundo o órgão, por causa do programa federal, os registros estão sendo gerados pelo Cremesp em 24 horas. O pedido pode ser realizado no edifício sede, na capital paulista, e também nas 36 delegacias regionais espalhadas pelo Estado. Aqueles que declararem, no ato da solicitação do CRM, interesse em participar do Mais Médicos receberão atendimento prioritário.