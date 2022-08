Policial reage a tentativa de roubo na estação Higienópolis-Mackenzie do Metrô

Um policial à paisana reagiu com disparos após sofrer uma tentativa de roubo dentro da estação Higienópolis-Mackenzie, da Linha 4-Amarela do Metrô, na área central da cidade, na noite de quinta-feira, dia 4. Conforme a ViaQuatro, concessionária responsável pela linha, por volta das 20h, três indivíduos abordaram a vítima. Não houve feridos. “A polícia esteve no local e, após perícia, a entrada Ouro Preto da estação, fechada temporariamente, foi liberada. Não houve impacto na operação da Linha 4-Amarela”, disse em nota. O caso foi registrado no 4ºDP (Consolação).