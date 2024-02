Policial militar morre em bloco de pré-carnaval na Bahia

Um policial militar morreu ao ser atingido por disparo de arma de fogo em um bloco de pré-carnaval neste domingo, 4, em Madre de Deus, região metropolitana de Salvador, na Bahia. Segundo testemunhas ouvidas pela Polícia Civil, o soldado Romoaldo Lopes Oliveira Junior, de 33 anos, teria sido atingido por um tiro acidental da própria arma ao tentar.

“Ele participava do pré-carnaval de Madre de Deus quando discutiu com uma pessoa dentro do bloco e, ao tentar puxar a arma que estava em sua cintura, aconteceu o disparo acidental”, diz nota da Polícia Civil.

O policial foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Madre de Deus, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

As circunstâncias que levaram à morte e a possibilidade de tiro acidental estão sendo apuradas pela 17ª Delegacia Territorial (DT) de Madre de Deus. A arma do soldado foi apresentada na delegacia e será encaminhada à perícia.

A Polícia Militar da Bahia (PMBA) emitiu nota oficial e manifestou solidariedade. “A PMBA lamenta profundamente a perda do companheiro e se solidariza com a família, colegas e amigos”, diz a nota.

Também em nota, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia informou que as circunstâncias da morte do PM estão sendo apuradas. “Desejamos forças aos familiares, amigos e colegas do soldado Romoaldo Lopes de Oliveira Júnior, 33 anos, lotado no Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 10.ª CIPM (Candeias).”