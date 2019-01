Policial militar é assassinado na Baixada Fluminense

Um policial militar foi assassinado a tiros em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na madrugada desta quarta-feira, 23. O crime aconteceu no bairro Parque Martinho e foi registrado pelo 9º BPM (Belford Roxo).

A Polícia Militar informou em nota que “lamenta a morte do cabo Francisco Fernandes Souza Diego Mota Domingues, de 38 anos, lotado no Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BPVE)”.

De acordo com informações do 39º da PM, o policial estava de folga, próximo a sua residência em Belford Roxo. Souza havia saído de uma festa de aniversário, quando criminosos armados atiraram contra ele.

O militar foi levado para o Posto de Saúde Mista do Lote XV, mas não resistiu aos ferimentos. O policial era casado, tinha filhos e estava há nove anos na corporação.

Últimos casos

Em 5 de janeiro, o soldado Daniel Henrique Mariotti, de 30 anos, foi morto na Linha Amarela, na zona norte da capital, por bandidos durante um arrastão. No dia 7 de janeiro, o soldado Miquéias Marinho Ribeiro, de 31 anos, foi morto dentro de seu carro, em Japeri, na Baixada Fluminense. No dia 17 deste mês, o cabo do 35º BPM (Itaboraí) Rodrigo Marques Paiva, de 35 anos, foi assassinado enquanto lanchava no bairro de Marambaia, em Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A mãe do PM presenciou a tragédia.