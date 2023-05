Polícia prende suspeito de agredir e matar funcionário do cantor Péricles em Mauá

Vítima levou um soco do agressor após desentendimento entre os dois e morreu com politraumatismo

A Polícia Civil de Mauá, cidade da região metropolitana de São Paulo, anunciou nesta sexta-feira, 19, que prendeu o homem acusado de matar Eduardo Wagner de Oliveira Santos, que trabalhava como iluminador de palco do cantor Péricles.

O crime aconteceu na noite do último domingo, 14, em um posto de gasolina, no bairro Matriz. A vítima sofreu um soco do agressor após desentendimento entre os dois. Ele foi socorrido com politraumatismo, mas morreu na segunda-feira, 15, após sofrer duas paradas cardíacas. Eduardo tinha 32 anos.

Com um mandado de prisão temporária, os agentes estiveram na casa do acusado na última quinta-feira, 18, e localizaram as mesmas roupas que ele teria usado no dia crime, conforme registrado pelas câmeras de segurança do posto. Os policiais não encontraram o homem na residência, mas o localizaram em outro endereço e efetuaram a prisão.

O suspeito, que não teve a sua identidade revelada, foi levado à delegacia e, em seguida, encaminhado à cadeia pública de Santo André, onde “permanecerá à disposição do Poder Judiciário”, informou a polícia em nota.

O caso

Eduardo Wagner de Oliveira Santos, de 32 anos, era iluminador de palco na equipe de Péricles. Segundo a Polícia Militar, ele chegou a um posto de combustíveis na avenida Capitão João, no bairro Matriz, em Mauá, por volta das 23h30 do último domingo. Ele estava dirigindo um Ford Focus e, de acordo com testemunhas, aparentava estar embriagado.

Ao desembarcar, Santos derrubou caixas de cerveja que estavam ao lado da porta da loja de conveniência. O rapaz preso nesta sexta-feira reagiu dando socos na vítima. Ele caiu, e o agressor foi embora. Uma funcionária da loja de conveniência do posto chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e Santos foi levado ao Hospital Nardini. Diagnosticado com politraumatismo, ele morreu na manhã de segunda-feira, 15.

O caso foi registrado no 1.º DP de Mauá, responsável pela investigação.

O cantor Péricles se manifestou nas redes sociais após a morte de Santos: “Siga em paz, meu parceiro. Sentiremos a sua falta, Eduardo. A sua genialidade, seu profissionalismo e o seu bom coração ficarão guardados em minha memória pra sempre. Deus te receba de braços abertos”.