Polícia prende homem em flagrante por feminicídio no Bom Retiro, em São Paulo - O Liberal

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante por feminicídio em um imóvel localizado no bairro do Bom Retiro, na região central de São Paulo, neste sábado, 14. A vítima, ainda não identificada, foi encontrada caída no chão e com ferimentos causados por disparos de arma de fogo.

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Além da vítima, estava também no local o suspeito, que foi autuado em flagrante. A arma utilizada no crime foi apreendida.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) como feminicídio consumado e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A equipe da DDM está conduzindo diligências para identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias do crime, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP).

Em 2023, o Estado de São Paulo bateu um novo recorde de casos de feminicídio, segundo dados da SSP, com 221 casos de mulheres assassinadas no ano por motivos que envolvem a condição social do seu sexo. Foi o pior patamar desde 2018, ano em que a secretaria começou a divulgar o número de homicídios identificados como feminicídio em seus relatórios.