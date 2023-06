Cotidiano Polícia prende 3º suspeito de envolvimento no ataque em escola de Cambé, no Paraná

Um terceiro suspeito de estar envolvido no ataque em uma escola de Cambé, no Paraná, foi preso nesta quarta-feira, 21. O homem de 18 anos foi localizado em Gravatá, município de Pernambuco distante 84 quilômetros da capital, Recife.

O suspeito foi apreendido após investigações e mandado de prisão da Polícia Civil do Paraná (PCPR). A Secretaria de Segurança Pública (SSP) não divulgou qual teria sido o seu envolvimento no ataque ao Colégio Estadual Professora Helena Kolody, que deixou dois adolescentes mortos na segunda-feira, 19.

Na noite da última terça-feira, o atirador responsável pelo ataque, um homem de 21 anos, foi encontrado morto em sua cela. Ele estava detido na Casa de Custódia de Londrina. A SSP também não determinou a causa da morte. A ocorrência foi registrada às 22h40 e seu corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

No mesmo dia do ataque, a PCPR já havia apreendido um segundo homem, também de 21 anos, suspeito de ter participado na organização do ataque. Ele estava na mesma cela em que o atirador foi encontrado morto.