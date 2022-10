Polícia pede prisão preventiva de ator José Dumont por estupro de vulnerável

Ator foi solto no Dia das Crianças por ordem da Justiça e está sob monitoramento por tornozeleira eletrônica

A Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) da Polícia Civil do Rio pediu na sexta-feira, 14, a prisão preventiva do ator José Dumont, investigado por estupro de vulnerável. Ele já havia sido preso em flagrante, em setembro, por armazenar material pornográfico infanto-juvenil.

O ator foi solto no Dia das Crianças por ordem da Justiça e está sob monitoramento por tornozeleira eletrônica. Ele alegou inocência. Disse que guardava o material para um estudo para representar um papel, mas isso não convenceu as autoridades.

A polícia afirma ter reunido evidências que comprovam o crime de estupro de vulnerável. Essa foi a suspeita que motivou as primeiras apurações sobre o ator. Na época, a equipe da delegacia só conseguiu um mandado de busca e apreensão para a residência. Foi quando descobriu o material que motivou a prisão em flagrante.

A DCAV informou que aguarda que a resposta ao pedido à 33ª Vara Criminal seja deferido, para poder cumprir o mandado de prisão. Os policiais consideram Dumont um risco para crianças e adolescentes.