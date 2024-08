Polícia mira 'destruir estrutura' do PCC no DF e cumpre 47 ordens de prisão - O Liberal

Cotidiano Polícia mira ‘destruir estrutura’ do PCC no DF e cumpre 47 ordens de prisão

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpre nesta sexta-feira, 30, 47 ordens de prisão contra supostos integrantes da facção Primeiro Comando da Capital (PCC) no DF, Goiás e São Paulo. Houve o cumprimento de 43 mandados de busca e apreensão, sendo parte em celas dos presídios do DF (CDP, PDF1, PDF2, PDF4, CIR e PFDF) e os demais executados em endereços residenciais de integrantes da organização criminosa, informou a polícia.

Está é a terceira fase da Operação Saturação, deflagrada pela primeira vez em novembro de 2023, com objetivo de evitar o fortalecimento do grupo na região Central do País. De acordo com a polícia, a Operação Saturação visa conter o avanço do PCC no Distrito Federal. As ações investigativas têm objetivo “de desarticular suas atividades ilícitas e à neutralização de membros que desempenham funções-chave, com o propósito de desmantelar completamente suas estruturas na região”, afirmaram por meio de nota.

As prisões que os agentes esperam cumprir são em Planaltina, Riacho Fundo II, São Sebastião, Guará, Sobradinho, Sobradinho II, Recanto das Emas, Ceilândia, Itapoã, Cidade Estrutural, no DF, Águas Lindas, Novo Gama, Luziânia, em Goiás, e Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.

De acordo com informações oficiais, as investigações revelaram que os integrantes do PCC estavam envolvidos em atividades ilícitas como tráfico de drogas, crimes patrimoniais e crimes violentos. Há ainda indícios de “recrutamento de novos membros com o objetivo de fortalecer a estrutura da organização e expandir suas operações na capital federal”.

Nesta fase da operação, foram mobilizados 342 policiais. A operação contou com o apoio do Núcleo de Fiscalização do Sistema Penitenciário do Ministério Público do Distrito Federal (MPDF) e com o suporte operacional da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape), e de outras unidades da Polícia Civil vinculadas ao Departamento de Atividades Especiais (Depate) e do Departamento de Polícia Especializada (DPE).