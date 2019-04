Polícia Militar publica edital para contratar 190 alunos-oficiais

Foto: SSP - Divulgação

A Polícia Militar publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado (13) o edital para selecionar 190 novos alunos-oficiais para atuar em unidades da PM em todo Estado de São Paulo.

As inscrições começam às 10h do dia 22 de abril e terminam às 23h59 do dia 6 de junho. Os cadastros deverão ser realizados, exclusivamente, pelo site da Vunesp. A taxa é de R$ 130.

Para inscrição e posse é preciso ser brasileiro; ter entre 17 e 30 anos, exceto para o candidato já pertencente aos quadros da Polícia Militar paulista; e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. As mulheres precisam ter altura mínima de 1,55 metro e os homens, de 1,60 m.

O futuro policial deve ter concluído o Ensino Médio e passar em todas as etapas do concurso, dentro do número de vagas. A remuneração inicial do aluno-oficial é de R$ 3.116,76, incluindo o salário-base, o Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e o valor de insalubridade.

O aluno oficial da Polícia Militar tem como atribuição principal a gestão e comando da tropa bem como a busca de soluções para os variados problemas pertinentes às atividades jurídicas e administrativas de preservação da ordem pública e de polícia ostensiva.

Com informações da assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.