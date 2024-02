Polícia Militar fecha fábrica clandestina de bebidas alcoólicas na zona norte de São Paulo

A Polícia Militar do Estado de São Paulo fechou uma fábrica clandestina de bebidas alcoólicas na segunda-feira, 5, na comunidade Spama, no Jardim Íris, em Pirituba, na zona norte da capital paulista, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP). Não há informações de pessoas detidas.

Conforme a investigação, os policiais realizavam patrulhamento pela região quando perceberam que um homem saiu de uma casa, trancou o carro que estava estacionado em frente ao imóvel e fugiu ao ver a viatura.

“Na casa, os policiais encontraram 80 garrafas de vidro vazias com rótulos de bebida alcoólica, 12 garrafas vazias embaladas em uma caixa de whisky, 20 garrafas cheias de gim e whisky falsificados, 13 barris e 2 galões pequenos com o líquido falso”, disse a SSP. As bebidas falsificadas foram periciadas e apreendidas.

Segundo a SSP, o caso foi registrado como “localização e apreensão de objeto e falsificação de produto”, no 87º Distrito Policial (Vila Pereira Barreto), onde seguirá em investigação.