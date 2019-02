Polícia Militar faz operação em comunidades na zona oeste do Rio

O Comando de Operações Especiais da Polícia Militar (PM) do Rio de Janeiro conduz na manhã desta segunda-feira, 25, operação nas comunidades da Mangueira e do Tuiuti, na zona norte da capital carioca. De acordo com a PM, ainda não havia informações sobre número de presos ou apreensões. Agentes armados patrulham ruas dos bairros. Moradores relatam ter ouvido tiros no fim da madrugada.