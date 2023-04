Polícia investiga se agressão de estudante até desmaiar fazia parte de trote em SP

O estudante Enzo Ribeiro Lobo, de 18 anos, foi agredido até desmaiar por outro estudante quando estava em um rodeio, domingo, 23, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O jovem recebeu uma cabeçada, vários socos no rosto e chutes quando já estava caído, sem saber por que apanhava. Toda a cena foi gravada em vídeo por alguém que acompanhava o agressor. Conforme a polícia, a agressão pode ser uma nova modalidade de trote universitário. Desafiado pelos participantes do trote, um calouro escolhe uma pessoa aleatoriamente e a agride de forma violenta. Lobo sofreu fratura no nariz.

A agressão filmada teve as imagens disseminadas em redes sociais. Segundo o advogado Alan Minutentag, contratado pela família do rapaz, mensagens e áudios enviados aos familiares de Enzo Lobo sugerem que ele foi vítima de um trote. “Recebemos mensagens até de amigos do agressor dizendo que essa agressão foi um ato voluntário, de covardia, que se tratava de uma brincadeira, de um trote de faculdade. Eles identificam uma vítima, vão até ela e agridem o quanto querem”, disse.

Foi o que aconteceu com o morador de Santa Cruz das Palmeiras, que tinha ido a Ribeirão Preto com um grupo de amigos para assistir ao rodeio. Imagens de vídeo mostram que ele estava se servindo de gelo e bebida em um camarote, quando o agressor se aproxima, faz um sinal para quem está filmando e o provoca. O rapaz parece não entender o que o outro diz por causa do barulho da festa. Em seguida, ele recebe uma cabeçada no rosto e uma série de socos. Depois que cai, ainda é agredido com mais socos e chutes.

O fato de ter uma pessoa filmando toda a abordagem e as agressões, segundo o advogado, reforça a tese do trote, de ação premeditada. “Muitas informações nesse sentido foram enviadas para familiares do Enzo. Eles não se conheciam, o Enzo nunca tinha visto esse rapaz. Embora a gente não possa afirmar, o vídeo revela isso. A dinâmica dos fatos mostra que a agressão foi ato voluntário, por isso a gente supõe que possa ter sido sim um trote ou algo assim, como os amigos disseram. O rapaz é recém-ingressado numa faculdade de Ribeirão Preto.”

O agressor foi identificado como Rubens Prudente Correa Neto, de 21 anos, estudante do primeiro semestre de uma faculdade particular de Agronomia da cidade. No boletim de ocorrência registrado pela família da vítima, o crime é investigado como lesão corporal de natureza grave.

Para o advogado de Enzo Lobo, o que aconteceu foi tentativa de homicídio. “O vídeo comprova que a intenção dele é essa, em uma leitura labial dá para ver que ele fala ‘eu vou te matar’. É, no mínimo, dolo eventual. Continuar a agressão com a pessoa caída é assumir o risco de matar.”

Segundo o delegado seccional de Ribeirão Preto, Sebastião Vicente Picinato, o agressor será ouvido assim que for encerrada a tomada de depoimentos de testemunhas e da vítima. “Ainda não ouvimos o Enzo porque ele está sob o estresse da agressão e recebendo cuidados médicos. Precisamos entender se de fato foi um trote, quem participou, organizou ou participou desse trote, quem disse ‘vá lá e bata’. O cara que estava filmando e outros que eventualmente incentivaram podem ser indiciados por coautoria e também podem, a depender da investigação, responder pelo crime.”

Conforme o delegado, dependendo das provas, a tipificação do crime pode mudar para tentativa de homicídio. “Pedimos uma perícia labial, pois ainda há dúvida se ele fala ‘vou te bater’ ou ‘vou te matar’. Isso faz uma diferença enorme. Não há dúvida de que foi uma agressão premeditada, dissimulada e, possivelmente, por motivo torpe, um trote estudantil. Zero provocação, ato totalmente covarde, com a agressão prosseguindo com a vítima indefesa no chão.” Para ele, a impressão é de que o agressor buscava visibilidade, como acontece no caso dos ataques a escolas.

A reportagem entrou em contato com o acusado da agressão e seus familiares, mas não obteve retorno. Até a manhã desta quarta-feira, 26, nenhum defensor de Rubens Neto tinha se apresentado à polícia. Procurada, a família de Enzo Lobo disse, por meio do advogado, que ele está sem condições de dar entrevistas e quer apenas “que seja feita justiça”.

Em nota, a organização do Ribeirão Rodeo Music repudiou o “episódio de violência” e disse que está colaborando com as autoridades para esclarecimento do fato. Imagens da festa foram entregues à investigação. “Os organizadores ressaltam que repudiam veementemente todo e qualquer ato de violência e não medirão esforços para que a justiça seja feita e os envolvidos responsabilizados pelos seus atos”, disse.