Polícia investiga desaparecimento de 4 jovens e um motorista de aplicativo no Rio

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de cinco homens que trafegavam a bordo de um carro de aplicativo na tarde da última sexta-feira, 12, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Segundo o telejornal RJTV, da TV Globo, quatro jovens entre 21 e 28 anos estavam no automóvel com um motorista de aplicativo a caminho de um shopping quando foram rendidos por homens armados e encapuzados no bairro Valverde. Testemunhas teriam relatado que tanto os jovens quanto o motorista foram obrigados a deitar no chão e tiveram as mãos amarradas.

O comando do 20º Batalhão da Polícia Militar informou que a unidade não foi acionada para a ocorrência. O caso foi encaminhado para o Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) “para investigação e localização das vítimas”, informou a Polícia Civil, em nota.