Polícia investiga calote milionário em casa de câmbio de shopping de SP

A Polícia Civil de São Paulo abriu um inquérito para investigar o empresário Alex Brito dos Santos Rosalino, 41, proprietário da casa de câmbio AXBR Câmbio e Turismo, localizada dentro do Morumbi Town Shopping, no bairro do Morumbi (zona sul de São Paulo). Até o momento, 13 pessoas registraram boletins de ocorrência alegando que venderam dólares ao estabelecimento e nunca receberam seu dinheiro. Ao cobrar o empresário, teriam sido ameaçados, segundo relataram à Polícia.

O inquérito foi instaurado para apurar a prática do crime de estelionato, pois as vítimas relatam um modos operandi (forma de agir) similar em todos os casos: elas deixaram o dinheiro no estabelecimento e combinaram voltar em outro dia para buscar o valor equivalente na moeda convertida. Contudo, quando retornaram, não conseguiram reaver seus valores. Uma das vítimas relatou à polícia que perdeu US$ 250mil (equivalente a R$ 1,3 milhão).

No dia 20 de agosto, três vítimas foram juntas ao estabelecimento cobrar o empresário. A atendente que estava na casa de câmbio disse aos clientes que ‘procurassem a Justiça’ e que eles ‘se veriam em 2023 ou 2024’. A Polícia Militar foi acionada e a mulher foi presa em flagrante. Mediante o pagamento de uma franquia de R$ 3mil, ela foi solta. O inquérito, por ora, tramita apenas em face de Rosalino, que já teve outras condenações por estelionato.

De acordo com depoimentos registrados nos autos da investigação, as vítimas foram ameaçadas tanto por Rosalino quanto por colegas dele. Um dos homens que deixou dinheiro na casa de câmbio e não recebeu disse que, depois de ir ao estabelecimento cobrar a quantia, recebeu uma ligação de um homem conhecido como ‘Piauí’, que seria ligado à facção criminosa PCC. O homem disse que, se ele não retirasse a queixa em duas horas, ia enviar pessoas para ‘arrancar a cabeça dele fora’.

No começo de outubro, a Polícia fez uma busca e apreensão na AXBR Câmbio e Turismo, na casa de Rosalino e no escritório de contabilidade que o atende. Os agentes apreenderam cinco veículos – dentre eles, uma motocicleta e um carro da marca BMW e uma motocicleta da Harley-Davidson. Além de computadores, celulares e algumas joias, foram encontradas 15 libras, 110 euros, 3.450 dólares americanos e 285 dólares canadenses. Esses valores foram convertidos em reais e depositados em Juízo.

Até o momento, a Polícia não fez o interrogatório de Rosalino. A casa de câmbio continua funcionando.

COM A PALAVRA, A ADVOGADA ANNE DANIELE DE MOURA, QUE REPRESENTA ALEX BRITO DOS SANTOS ROSALINO E AXBR CÂMBIO E TURISMO NO INQUÉRITO

A reportagem entrou em contato com Alex Brito dos Santos Rosalino por telefone na tarde desta quinta-feira (20), mas não foi atendida. Em ligação para a AXBR Câmbio e Turismo, a reportagem conseguiu contato com a advogada Anne Daniele de Moura, que representa a casa de câmbio e o empresário no inquérito. Contudo, ela não retornou a ligação. O espaço está aberto para manifestação.