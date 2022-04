Polícia investiga assalto à fábrica da Mercedes de São Bernardo

Um assalto à fábrica da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, deixou a montadora alemã com um prejuízo elevado – o valor não foi divulgado pela Polícia, nem pela empresa. O assaltante saiu do complexo industrial com um furgão carregado de chips e bombas injetoras de combustível.

Imagens obtidas pelo Estadão, captadas por câmeras de segurança da própria fábrica, mostram o momento em que o veículo avança em alta velocidade em direção ao portão fechado e consegue deixar o local.

O crime aconteceu no início do março. A Mercedes não deu detalhes sobre o incidente, uma vez que o caso está sob investigação.

Nesta quinta-feira, 14, às vésperas do feriado de Páscoa, a Polícia Civil registrou outra ocorrência na fábrica: uma tentativa de furto de 70 válvulas dosadoras, avaliadas em R$ 5 mil cada. As peças foram encontradas em uma caixa, coberta com sacos de lixo, dentro de um caminhão da empresa de coleta e gerenciamento ambiental contratada pela montadora.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do caminhão, que recebeu voz de prisão, indicou que os produtos foram colocados no veículo por um motorista de empilhadeira. Identificado pelos policiais, este segundo motorista ‘confessou sua participação’ – ainda segundo o B.O – e citou um outro funcionário da fábrica como o ‘indivíduo que retira as peças do almoxarifado e as deixa exposta para serem furtadas’. O funcionário em questão foi localizado pelos policiais e também recebeu voz de prisão em flagrante.

A partir desta segunda-feira, 18, cerca de cinco mil funcionários que trabalham na unidade entram em férias coletivas por causa da escassez de equipamentos para a montagem de ônibus e caminhões. A montadora frisa que as férias coletivas não tem relação com o incidente registrado no início do mês, tendo sido concedidas ‘em função da crise global de abastecimento de semicondutores, que atinge a toda indústria’.

COM A PALAVRA, A MERCEDES

Em razão da crise global de abastecimento de semicondutores, a Mercedes-Benz está ajustando sua produção de caminhões, chassis de ônibus e agregados (câmbios, motores e eixos) na fábrica de São Bernardo do Campo (SP) e de cabinas de caminhões em Juiz de Fora (MG).

Para tanto, está concedendo férias coletivas para parte dos colaboradores produtivos no período entre 18 de abril e 03 de maio (15 dias), sendo cerca de 5 mil profissionais produtivos de SBC e cerca de 600 de JDF.

A Empresa reforça seu forte compromisso em atender aos clientes e tem adotado diversas alternativas junto à cadeia brasileira de suprimentos e ao grupo Daimler Truck mundialmente para enfrentar os desafios diários de abastecimento de peças, situação que afeta toda a indústria global.