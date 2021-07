Polícia Federal inaugura centro de inteligência no Rio

Tentando frear a expansão de facções criminosas no estado, a Polícia Federal inaugurou nesta quinta-feira, 29, uma base da Missão Redentor na sede da Superintendência Regional do Rio de Janeiro. Chamado de Centro Integrado de Investigações e Operações de Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro – Missão Redentor, o projeto é voltado ao combate a grupos criminosos e à corrupção.

Segundo a PF, a Missão Redentor será permanente e contará com um grupo de policiais especializados na área de inteligência. Entre os equipamentos que estarão à disposição dos agentes estão materiais para interceptação, monitoramento e processamento das informações obtidas.

Para a Polícia Federal, o centro de inteligência ajudará a desarticular quadrilhas que atuam no tráfico de drogas e de armas. A intenção também é mapear áreas de influência e atuação dessas facções criminosas.